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Balıkesir’de kaza sonrası yanan otomobilde bir kişi öldü haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de kaza sonrası yanan otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.Veli Demircanlı (25) idaresindeki 10 EH 302 plakalı otomobil, il merkezinden Edremit istikametine seyir halindeyken, Naipli Işıklı Kavşağı yakınlarınd...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Balıkesir’de kaza sonrası yanan otomobilde bir kişi öldü haberi

Balıkesir'de kaza sonrası yanan otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Veli Demircanlı (25) idaresindeki 10 EH 302 plakalı otomobil, il merkezinden Edremit istikametine seyir halindeyken, Naipli Işıklı Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Savrularak devrilen otomobil alev alarak yanmaya başladı. Sürücü Demircanlı ve yanındaki Faruk Karaaslan (24) çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Karaaslan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Demircanlı ise ağır yaralı olarak Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yolda, aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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