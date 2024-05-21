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Balıkesir’de Motosiklet Denetimleri Devam Ediyor

Balıkesir'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik bir denetim gerçekleştirdi.

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Balıkesir’de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından motosiklet sürücülerini trafik kurallarına uygun araç kullanmaya yönetmek ve kazaları en aza indirmek amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Denetimler sonucunda 634 araç kontrol edildi. 11 sürücüye toplam 16 bin 560 lira idari para cezası kesildi, 3 motosiklet ise trafikten menedildi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Balıkesir
Motosiklet

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