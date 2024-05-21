Balıkesir’de Motosiklet Denetimleri Devam Ediyor

Balıkesir’de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından motosiklet sürücülerini trafik kurallarına uygun araç kullanmaya yönetmek ve kazaları en aza indirmek amacıyla denetim gerçekleştirildi.
Denetimler sonucunda 634 araç kontrol edildi. 11 sürücüye toplam 16 bin 560 lira idari para cezası kesildi, 3 motosiklet ise trafikten menedildi.
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