Balıkesir’de MSÜ Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu’nda ASTTASAK mezuniyet töreni yapıldı haberi

Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Astsubay Meslek Yüksekokulunda Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma (ASTTASAK) Eğitimi mezuniyet töreni düzenlendi.

Törene katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in telefonundan katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'deki törende bulunanları selamladı.

“Şüphesiz ki annelerin babaların en mutlu günü, evlatlarının böyle bir mutlu ocaktan mezuniyetini görmeleridir.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

“Şu anda da 1200'ü aşkın astsubayımızın mezuniyet töreninde bu mutluluğu yaşamak gerçekten anne ve babalar için hele hele Türk ordusuna gönderecekleri evlatları için farklı bir mutluluk tablosudur. Bu mutluluğunuzu ben de şimdi komutanlarımla birlikte yaşıyorum. Sizleri tebrik ediyorum, hayırlı, uğurlu olsun. Ordumuzun yeni bir güç kaynağını elde ettiği bugünde sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum.”

Bakan Güler de birçok coğrafyada hassas gelişmelerin yaşandığı, risk ve tehditlerin arttığı karmaşık bir dönem içinde bulunulduğunu söyledi.

Bugün eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerin okuldan mezun olduğunu belirten Güler, “Milli güvenliğimizi ve varlığımızı tehdit eden gelişmelerin ortaya çıktığı bu kaotik süreçte Türkiye, alışılmış metotlarla tedbir almak yerine etkili ve önleyici politikalar ortaya koymaktadır. Ülkemiz, bu güçlü duruşuyla pek çok coğrafyada etkin ve yapıcı bir rol üstlenerek müzakere masalarının ve uluslararası güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir üyesi haline gelmiştir.” dedi.

Bakan Güler, Türkiye'nin pek çok coğrafyada etkin rol üstlendiğinin altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün Afrika'daki güvenlik ve refahın paydaşlığında, Kafkasya'daki istikrar ve barışın sürekliliğinde, Karadeniz'de savaşın sona erdirilmesi çabalarında, Orta Doğu'da barış ve huzurun tesis edilmesinde hatta Avrupa güvenlik mimarisinin korunmasında en güvenilir ortak olarak hep Türkiye'nin adı zikredilmektedir. Ülkemizin etki ve ilgi alanının böylesine genişlediği bir dönemde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, uluslararası güvenlik, barış ve istikrarın desteklenmesi için Azerbaycan'da, Libya'da, Somali'de, Katar'da, Kosova'da, Bosna Hersek'te ve daha pek çok coğrafyada engin tecrübesiyle önemli vazifeler ifa etmektedir.”

Bakan Güler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin aynı zamanda sınır ötesinden başlayarak hudutların güvenliğini sağladığını ve tüm terör örgütleriyle etkin mücadele ettiğini dile getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin pek çok alanda boy gösterdiğini vurgulayan Güler, “Mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunması, geniş ölçekli tatbikatların icrasından yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesine kadar üstlendiği tüm vazifeleri büyük bir başarıyla yerine getirerek İstiklal Harbi'mizden bu yana en kapsamlı ve en etkin faaliyetlerini sürdürmektedir.” diye konuştu.

Güler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tarih boyunca yurdun birlik ve bütünlüğüne yönelen her türlü tehdide karşı kararlılıkla mücadele ettiğini, kendisine verilen görevleri başarıyla yerine getirdiğini aktardı.

“Bugün ülkemizin huzurunu, güvenliğini ve geleceğini 40 yılı aşkın süredir tehdit eden terörle mücadelede önemli bir dönüm noktasına ulaşmış bulunuyoruz.” diyen Güler, şunları kaydetti:

“Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, aynı şekilde jandarma ve emniyet teşkilatımızın ve güvenlik korucularımızın büyük fedakarlık ve üstün gayretle yürüttüğü mücadele ve operasyonlar sayesinde, terör örgütlerinin hareket kabiliyeti büyük ölçüde sınırlandırılarak kritik bir aşamaya gelinmiştir. Elbette ki terörle mücadele, yalnızca silahlı bir mücadele değildir. Bu, aynı zamanda milletimizin iradesini, devletimizin kararlılığını ve güvenlik güçlerimizin fedakarlığını ortaya koyan, bir milli duruşun da göstergesidir.

Bugün geldiğimiz noktada, 'Cumhuriyet tarihinin en uzun ve kapsamlı isyan ve şiddet hareketi olduğunu' itiraf eden örgütün, terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir ancak terör örgütü PKK ve farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları, nerede olduklarından bağımsız olarak bir an önce fesih kararını almalı, derhal ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmelidirler.”

– “Nihai hedefimiz, 85 milyon vatandaşımızın ortak temennisi olan terörün sona ermesi”

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “Bu kapsamda 'ateşkes' gibi metinde yer almayan hususlar gündeme getirilmemelidir zira böyle bir şey asla söz konusu değildir. Nihai hedefimiz, 85 milyon vatandaşımızın ortak temennisi olan terörün sona ermesi, terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesi ve ülkemize yönelik her türlü tehdidin ortadan kaldırılmasıdır. Bu yüzden sürecin sabote ve suistimal edilmesine veya uzatılmasına müsaade edilmeyecek, temkinli ve rasyonel bir yaklaşım esas alınacaktır.” ifadelerini kullandı.

MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ise kuruldukları günden bu yana, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde askeri eğitim kurumlarında meydana gelen çöküntünün ortadan kaldırılmasında hızla yol aldıklarını kaydetti.

Bugüne kadar 20 bin 687 kara astsubayı mezun ettiklerini anlatan Afyoncu, “Bu, Kara Kuvvetlerinin yaklaşık yüzde 55'ini teşkil ediyor. Bugün de kahraman kardeşlerimizi Kara Kuvvetlerinin saflarına gönderiyoruz.” diye konuştu.

MSÜ Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanı Tuğgeneral İsmail Analı da okul olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına cevap verecek, nitelikli personel yetiştirdiklerini söyledi.

Öğrencilerin mezun olmasından gurur duyduklarını ifade eden Analı, “MSÜ olarak amacımız, silah arkadaşlarımızı milli, manevi ve mesleki değerlerimiz doğrultusunda yetiştirmektir.” değerlendirmesini yaptı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende dönem birincisi Astsubay Çavuş Kader Ölmez, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Daha sonra Milli Savunma Bakanı Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, MSÜ Rektörü Prof. Dr. Afyoncu ile Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, dereceye giren ilk 10 kursiyere diplomalarını verdi.

Dönem birincisi Astsubay Çavuş Ölmez'in de konuşma yaptığı, Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu ile 100. Yıl marşlarının okunması ve resmigeçitle sona eren törene, MSÜ Rektör yardımcıları Prof. Dr. Talat Canbolat ve Tümgeneral Ertan İnaltekin, Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürü Tümgeneral Orhan Gürdal, okul personeli ile mezunların aileleri katıldı.