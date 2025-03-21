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Yalova’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı haberi
Gelibolu’da vatandaşlar iftarda buluştu haberi
Toyota Hilux GR SPORT Kapadokya’da tanıtıldı haberi
GÜNCELLEME – Irak Cumhuriyeti’nin İstanbul Başkonsolosluğuna silahlı saldırı haberi
Irak Cumhuriyeti’nin İstanbul Başkonsolosluğuna silahlı saldırı haberi
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Anadolu Ajansı, “Çok İyi Çalışan Deneyimi Sertifikası”nın sahibi oldu haberi
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Balıkesir’de resmi kurum ve evlerden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, resmi kurum ve üç evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Yazlık villalarının bulunduğu Sahilkent Mahallesi'nde üç eve girerek hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Balıkesir’de resmi kurum ve evlerden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı haberi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, resmi kurum ve üç evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yazlık villalarının bulunduğu Sahilkent Mahallesi'nde üç eve girerek hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli S.Ç, Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından takibe alındı.

Teknik takibe alınan S.Ç, Ayvalık Vergi Dairesi'ne girerek hırsızlık teşebbüsünde bulunduğu sırada polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan S.Ç, polis merkezine götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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