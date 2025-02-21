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Tekirdağ’da kadın kursiyerlere sağlık eğitimi verildi haberi
Tekirdağ’da Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi açıldı haberi
DeFacto’nun emisyon azaltım hedefleri, Bilim Temelli Hedefler Girişimi tarafından onaylandı haberi
İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı haberi
Erken tedavi edilmeyen zona hastalığı görme kaybına sebep olabiliyor haberi
Edirne’de soğuk hava etkili oluyor haberi
Dijitalleşmeyle beraber kelime hazinesinin azalması, gençlerin düşünme yetilerini olumsuz etkiliyor haberi
Balıkesir’de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı haberi
Kağıthane’de kar nedeniyle yokuşta kayan otomobil park halindeki araca çarptı haberi
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Balıkesir’de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın hasara neden oldu. Balıkesir il sınırları içindeki İstanbul-İzmir Otoyolu'nda seyir halindeki henüz sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen yolcu otobüsü yanmaya başl...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Balıkesir’de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı haberi

Balıkesir'de seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın hasara neden oldu.

Balıkesir il sınırları içindeki İstanbul-İzmir Otoyolu'nda seyir halindeki henüz sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen yolcu otobüsü yanmaya başladı.

Durumun fark edilmesi üzerine yol kenarında duran otobüsteki 34 yolcu tahliye edildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında otobüs, kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

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