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Balıkesir’de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın hasara neden oldu. Balıkesir il sınırları içindeki İstanbul-İzmir Otoyolu'nda seyir halindeki henüz sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen yolcu otobüsü yanmaya başl...