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Balıkesir’de silahla vurulan kişi öldü haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görev vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen e...