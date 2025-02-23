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Sakarya’da kar aralıklarla sürüyor haberi
Edirne’de aracının plakasını bantla kapatan sürücüye para cezası haberi
Esenyurt’ta iki Pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 2 kişi yaralandı haberi
Bahçelievler’de Pitbull cinsi köpeğin saldırdığı kedi öldü haberi
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi haberi
Balıkesir’de zeytin hırsızlığı şüphelisi yakalandı haberi
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Balıkesir’de silahla vurulan kişi öldü haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görev vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen e...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Balıkesir’de silahla vurulan kişi öldü haberi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görev vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, M.K. (45) olduğu tespit edilen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan incelemelerde, M.K'nın tabanca ve tüfekten çıkan ateş sonucu öldürüldüğü anlaşıldı.

Nöbetçi savcının incelemesinin ardından M.K'nın cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Ekipler, olayın şüphelilerini bulmak için çalışma başlattı.

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