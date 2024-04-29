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Balıkesir’de Sokak Satıcılarına Yönelik Uyuşturucu Operasyonunda 19 Kişi Gözaltına Alındı

Balıkesir'de, sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 19 kişi yakalandı.

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Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerince, kent merkezi ile Edremit ve Burhaniye ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalarda, farklı miktarlarda uyuşturucu hap, sentetik uyuşturucu, esrar, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek ve 15 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Balıkesir
Uyuşturucu Satıcısı

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