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Balıkesir’de Uyuşturucu Operasyonlarında Yakalanan 10 Zanlı Tutuklandı

Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

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Balıkesir’de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karesi ve Altıeylül ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon başlattı.

Adresleri tespit edilen 12 zanlı, eş zamanlı operasyon sonucu yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 32 gram sentetik uyuşturucu, 21 gram esrar, 327 sentetik hap, uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat, 7 uyuşturucu hap, hassas terazi, 2 esrar öğütücüsü, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 66 fişek ve 10 kartuş ele geçirildi.

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Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10’u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, ikisi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Balıkesir
Uyuşturucu Operasyonu

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