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Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu 5 şüpheli yakalandı haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri as...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu 5 şüpheli yakalandı haberi

Balıkesir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri asayiş uygulaması sırasında durumundan şüphelenilen bir kişi koşarak iş yerine girdi.

Polisin iş yerinde narkotik detektör köpeğinin katılımıyla yaptığı aramada 2 bin 170 sentetik ecza maddesi ve 43,69 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 5 şüphelinin işlemleri sürüyor.

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