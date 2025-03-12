Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı haberi

Balıkesir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipler uyuşturucuyla mücadele kapsamında il merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığından şüphelenilen şahsa yönelik narkotik dedektör köpeği Yaşa'nın da katıldığı operasyon gerçekleştirdi.
Polisin 1 zanlıyı yakaladığı operasyonda 12 kilo 70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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