SON DAKİKA
Balıkesir’de 1000 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi haberi
Sındırgı’da öğrenciler İstiklal Marşı’nı seslendirdikleri klip hazırladı haberi
Çanakkale’de ambulans helikopter kalp krizi geçiren 77 yaşındaki kadın için havalandı haberi
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı haberi
Kariyer.net’in “Adını Koyalım” hareketi, ödül kazandı haberi
“Çevre sorunları ve medyanın rolü” İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’da ele alındı haberi
Sanofi Türkiye ve KAGİDER, Geleceğin Kadın Liderleri programının sonuçlarını BM’de paylaştı haberi
Zorlu PSM’de bu ay çok sayıda oyun tiyatroseverlerle buluşuyor haberi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantısı yapıldı haberi
İstanbul Photo Awards’un 2025 jürisi çalışmalarına başladı haberi
Balıkesir’de 1000 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi haberi
Sındırgı’da öğrenciler İstiklal Marşı’nı seslendirdikleri klip hazırladı haberi
Çanakkale’de ambulans helikopter kalp krizi geçiren 77 yaşındaki kadın için havalandı haberi
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı haberi
Kariyer.net’in “Adını Koyalım” hareketi, ödül kazandı haberi
“Çevre sorunları ve medyanın rolü” İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’da ele alındı haberi
Sanofi Türkiye ve KAGİDER, Geleceğin Kadın Liderleri programının sonuçlarını BM’de paylaştı haberi
Zorlu PSM’de bu ay çok sayıda oyun tiyatroseverlerle buluşuyor haberi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantısı yapıldı haberi
İstanbul Photo Awards’un 2025 jürisi çalışmalarına başladı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı haberi

Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipler uyuşturucuyla mücadele kapsamında il merkezinde uyuşturucu ticareti ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı haberi

Balıkesir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipler uyuşturucuyla mücadele kapsamında il merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığından şüphelenilen şahsa yönelik narkotik dedektör köpeği Yaşa'nın da katıldığı operasyon gerçekleştirdi.

Polisin 1 zanlıyı yakaladığı operasyonda 12 kilo 70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İlgili Haberler

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümünün teması “Yüz Onun” olarak belirlendi haberi
Yerel
12 Mart 2025, 15:44

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümünün teması “Yüz Onun” olarak belirlendi haberi

Bursa’da silahla bacağından vurulan lise öğrencisi tedaviye alındı haberi
Yerel
12 Mart 2025, 15:34

Bursa’da silahla bacağından vurulan lise öğrencisi tedaviye alındı haberi

Edirne’den kısa kısa haberi
Yerel
12 Mart 2025, 15:24

Edirne’den kısa kısa haberi

Boyner, “İndirim Korumalı Alışveriş” uygulamasıyla müşterilerini fiyat değişimlerine karşı koruyacak haberi
Yerel
12 Mart 2025, 15:14

Boyner, “İndirim Korumalı Alışveriş” uygulamasıyla müşterilerini fiyat değişimlerine karşı koruyacak haberi

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yılında kabri başında anıldı haberi
Yerel
12 Mart 2025, 15:04

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yılında kabri başında anıldı haberi

Deniz Portföy ve Oxtech Ventures’tan sosyal girişim Fazla’ya stratejik yatırım haberi
Yerel
12 Mart 2025, 15:04

Deniz Portföy ve Oxtech Ventures’tan sosyal girişim Fazla’ya stratejik yatırım haberi

Ayvacık’ta İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yıl dönümü kutlandı haberi Ayvacık’ta İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yıl dönümü kutlandı haberi Kocaeli ve Karabük’te “İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” haberi Kocaeli ve Karabük’te “İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” haberi