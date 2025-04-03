Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı haberi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde evinde uyuşturucu madde yaptığı iddia edilen zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Bir ihbar değerlendiren Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Bürosu ekipleri, düzenlediği operasyonda şüpheli A.D'yi evinde yakaladı.

Operasyonda zanlının evinde 28 Hint kenevir, 3 aydınlatma cihazı, bitki takviye ve kimyasal sıvı, çeşitli boyutlarda havalandırma borusu, çeşitli ebatlarda zaman ayarlı priz, 2 karbon filtre, 4 akım ayarlayıcı ve vantilatör ile uyuşturucu madde üretiminde kullanılan çeşitli ekipmanları ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.