Balıkesir’de yakalanan 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı haberi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmeni yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı.
Yurt dışına kaçmaya çalışan Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmeni yakalayan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu kişilerin geçişlerini sağlayan şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.
Ekipler, kimliklerini tespit ettiği H.D, L.Ş, A.A, M.Ç. ve E.Ş'yi adreslerinde yakaladı.
Gözaltına alınan 5 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
BŞEÜ ile Bozüyük TSO arasında lisansüstü eğitim işbirliği protokolü imzalandı haberi
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı’dan ramazan pidesi fiyatı açıklaması: haberi