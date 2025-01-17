Balıkesir’de zeytinlikte küçükbaş hayvan otlatanlara ceza

BALIKESİR (AA) – Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde zeytin bahçelerinde küçükbaş hayvanlarını otlatan sürü sahiplerine ceza kesildi.
Kırsal Karadere ve Yaylacık mahallelerinde zeytin ağaçlarının altında hayvanlarını otlatan sürü sahiplerine Burhaniye Çiftçi Malları Koruma Başkanlığınca cezai işlem uygulandı.
Çiftçi Malları Başkanlığı bekçileri tarafından zeytin bahçesinde otlatılan koyun ve keçiler, hayvan barınağında emanete alındı.
İçişleri Bakanlığı Kolluk Gözetim Komisyonunun ocak ayı toplantısı Sakarya’da yapıldı