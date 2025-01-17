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İstanbul’da kaçak ve sahte alkol denetimi
Bandırma’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Balıkesir’de zeytinlikte küçükbaş hayvan otlatanlara ceza
Sultanbeyli’de çekici üzerindeki kamyonun kasası üst geçide çarptı
Edirne’den kısa kısa
İstanbul’da kaçak alkol operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Edirne’deki üretim tesisinde 2024’te 10 milyon sazan balığı yavrusu üretildi
Gelibolu’da öğrenciler sahipsiz hayvanlar için yuva yaptı
Biga Devlet Hastanesinde Doğuma Hazırlık Ebe Polikliniği açıldı
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Balıkesir’de zeytinlikte küçükbaş hayvan otlatanlara ceza

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Balıkesir’de zeytinlikte küçükbaş hayvan otlatanlara ceza

BALIKESİR (AA) – Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde zeytin bahçelerinde küçükbaş hayvanlarını otlatan sürü sahiplerine ceza kesildi.

Kırsal Karadere ve Yaylacık mahallelerinde zeytin ağaçlarının altında hayvanlarını otlatan sürü sahiplerine Burhaniye Çiftçi Malları Koruma Başkanlığınca cezai işlem uygulandı.

Çiftçi Malları Başkanlığı bekçileri tarafından zeytin bahçesinde otlatılan koyun ve keçiler, hayvan barınağında emanete alındı.

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