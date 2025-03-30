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Balıkesir’de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 45 ACL 104, 45 YB 3998, 45 AOV 314 ve 45 EL 993 plakalı otomobiller...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Balıkesir’de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı haberi

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 45 ACL 104, 45 YB 3998, 45 AOV 314 ve 45 EL 993 plakalı otomobiller, Savaştepe-Soma kara yolunun Karaçam Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Olay yerine itfaiye, jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, Soma ve Savaştepe'deki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından kapanan kara yolunun açılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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