Balıkesir’de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı haberi

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 45 ACL 104, 45 YB 3998, 45 AOV 314 ve 45 EL 993 plakalı otomobiller, Savaştepe-Soma kara yolunun Karaçam Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Olay yerine itfaiye, jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.
Yaralılar, Soma ve Savaştepe'deki hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından kapanan kara yolunun açılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
AK Parti MKYK üyesi Akyüz, Sakarya’da bayramlaşma programına katıldı haberi
Mustafa Varank, CHP’nin Maltepe mitingine ilişkin Bursa’da açıklamalarda bulundu: haberi
CHP’nin Maltepe mitinginde tabanca taşıyan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı haberi