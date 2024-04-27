Barma Yaylası Mavi Yıldızlarla Süslendi

Trabzon’un Çaykara ve Köprübaşı ilçe sınırlarında bulunan ve Kasım 2019’da koruma altına alınan Barma Yaylası Turbalığı’nda her yıl nisanda “mavi zakkum” olarak da isimlendirilen “mavi yıldız” çiçeklerinin açmasıyla doğa adeta maviye bürünüyor.

Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan ince uzun yapraklı mavi yıldız çiçeği, Uluslararası Bern Sözleşmesi gereği Türkiye’nin korumakla yükümlü olduğu bitkiler arasında yer alıyor.

Nisanın ilk haftasından itibaren açmaya başlayan çiçeği görmek ve fotoğraflamak isteyenler, sabahın erken saatlerinde yaylaya gelerek görüntülemeye çalışıyor.

Özge Tekeli See Full Bio 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.