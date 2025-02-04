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KADEM Başkanı Gümrükçüoğlu, Malatya’daki Kadın Destek Merkezi’ni ziyaret etti haberi
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Başakşehir-Çorum FK maçının ardından haberi

- RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: "Türkiye Kupası'nı daha cezbedici bir hale getirmemiz gerekiyor"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Başakşehir-Çorum FK maçının ardından haberi

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Ziraat Türkiye Kupası'nın prestijinin geri kazandırılması gerektiğini söyledi.

Atan, Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Ahlatçı Çorum FK'yi 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türkiye Kupası'nın yeni formatıyla ilgili görüşlerini paylaşan Çağdaş Atan, şu ifadeleri kullandı:

“Kupa formatıyla ilgili fikrimiz alınmadı. 6 takım çok fazla. 3 maçta 2 takımın çıkması çok fazla. Bana göre 4'er takımdan 3 maçta 2'si çıksa daha sağlıklı olur. 2 yıl İsviçre'de, 1 sene Almanya'da oynadım. İsviçre'de ve Almanya'da kupa çok önemlidir. Türkiye Kupası'nı daha cezbedici bir hale getirmemiz gerekiyor. Kulüplerin beklentisi, maddi olarak daha büyük gelirler. Ona uygun format veya sponsorluk anlaşmaları yapılabilir. Teknik direktörlük dönemimde 3 takımda da kupaya gereken saygıyı göstermeye çalıştık. Çorum FK alt ligde şampiyonluk için mücadele veriyor. Tüm gücünü sahaya yansıtmak istememesini anlayışla karşılıyorum ama bu organizasyonun daha önceden bu hale gelmemesi gerekiyor. Herkesin kararına saygımız var. Rakip kim olursa olsun sahaya çıkıp oyunumuzu oynuyoruz. Türkiye Kupası'nın prestijinin geri kazandırılması gerektiğini düşünüyorum.”

Çorum FK'nin sahaya ağırlıklı olarak 19 yaş altı takımı oyuncularıyla çıkmasını ve müsabakayı da değerlendiren Atan, “Verdikleri mücadeleden dolayı onları tebrik ediyorum. Allah yollarını açık etsin. Centilmence mücadele ettiler. Daha farklı kazanmamız gerekiyordu. Disiplinli oynadık. Saygıyı hiçbir zaman bırakmadık. Daha fazla gol atabilirdik. Genel averaj anlamında biraz avantajlı duruma geçtik.” şeklinde görüş belirtti.

Takım

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