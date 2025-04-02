Başakşehir’de çöp konteynerine atılan kimyasal maddeler dumana neden oldu haberi

Başakşehir'de bir çöp konteynerinden çıkan dumanın kimyasal maddeden kaynaklandığı anlaşıldı.

Şahintepe Mahallesi Şamlar Azatır Yolu Caddesi'ndeki konteynerden dumanlar yükseldiğini gören çevredekiler, yangın çıktığını düşünerek suyla müdahale etti.

Dumanın artmasıyla zehirli gaz olabileceği ihtimaline karşı AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen ekipler, konteynere kumla müdahale etti.

İlk belirlemelere göre kapların içerisinde 7 farklı kimyasalın karışımından oluşan bir kimyasal madde bulunduğu, suyla temas ettiğinde reaksiyona uğradığı anlaşıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, konteyner imha edilmek üzere belediye ekiplerine teslim edildi.

Dün seyir halindeki bir kamyonetin iç kısmından gelen parlama nedeniyle yol kenarında durduğu, araçtan çıkarılan plastik kapların yere bırakıldığı, çevredekilerin de bu malzemeleri çöp konteynerine attığı öğrenildi.

Plastik kaplardaki kimyasal malzemenin yağmurun da etkisiyle reaksiyona uğramasıyla duman çıktığı belirtildi.