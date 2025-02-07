SON DAKİKA
İstanbul’da kar aralıklarla etkisini gösteriyor haberi
Sakarya’da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı haberi
İSU yenilebilir enerji kaynaklarıyla geçen yıl 37 milyon lira tasarruf sağladı haberi
Uluslararası Masterlar Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası, Edirne’de başladı. haberi
Çanakkale’de tarımsal zararlılarla mücadele yöntemleri anlatıldı haberi
Kırklareli’nden kısa kısa haberi
Kırklareli’nden kısa kısa haberi
Başakşehir’de kauçuk atölyesinde yangın çıktı haberi
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı haberi
Meriç Nehri kenarındaki Söğütlük Millet Bahçesi yakında hizmete alınıyor haberi
İstanbul’da kar aralıklarla etkisini gösteriyor haberi
Sakarya’da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı haberi
İSU yenilebilir enerji kaynaklarıyla geçen yıl 37 milyon lira tasarruf sağladı haberi
Uluslararası Masterlar Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası, Edirne’de başladı. haberi
Çanakkale’de tarımsal zararlılarla mücadele yöntemleri anlatıldı haberi
Kırklareli’nden kısa kısa haberi
Kırklareli’nden kısa kısa haberi
Başakşehir’de kauçuk atölyesinde yangın çıktı haberi
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı haberi
Meriç Nehri kenarındaki Söğütlük Millet Bahçesi yakında hizmete alınıyor haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Başakşehir’de kauçuk atölyesinde yangın çıktı haberi

Başakşehir’de kauçuk atölyesinde yangın çıktı haberi

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de 2 katlı kauçuk atölyesinde çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi'nde bulunan Başakşehir Çevre Sanayi Sitesi 3. Blok'taki 2 katlı kauçuk atölyesinde henüz belirl...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Başakşehir’de kauçuk atölyesinde yangın çıktı haberi

Başakşehir'de 2 katlı kauçuk atölyesinde çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi'nde bulunan Başakşehir Çevre Sanayi Sitesi 3. Blok'taki 2 katlı kauçuk atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Atölyenin çatısında mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İtfaiyenin 66 personel ve 19 araçla yangına müdahalesi sürüyor.

İlgili Haberler

Bilecik’te otomobil önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı haberi
Yerel
7 Şubat 2025, 09:20

Bilecik’te otomobil önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı haberi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kar yağışı etkili oldu haberi
Yerel
7 Şubat 2025, 09:14

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kar yağışı etkili oldu haberi

Çanakkale’de müsilajla mücadele için toplantı düzenlendi haberi
Yerel
7 Şubat 2025, 09:14

Çanakkale’de müsilajla mücadele için toplantı düzenlendi haberi

Balıkesir’de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı haberi
Yerel
7 Şubat 2025, 03:04

Balıkesir’de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı haberi

Bağcılar’da “6 Şubat Deprem Şehitlerini Anma Programı” düzenlendi haberi
Yerel
7 Şubat 2025, 01:00

Bağcılar’da “6 Şubat Deprem Şehitlerini Anma Programı” düzenlendi haberi

BBDSO’nun konserinde Fazıl Say’ın eserleri seslendirildi haberi
Yerel
7 Şubat 2025, 00:15

BBDSO’nun konserinde Fazıl Say’ın eserleri seslendirildi haberi

Bahçelievler’de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 6 sürücüye para cezası haberi Bahçelievler’de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 6 sürücüye para cezası haberi Bursa’da depremde hayatını kaybedenler “sessiz yürüyüş”le anıldı haberi Bursa’da depremde hayatını kaybedenler “sessiz yürüyüş”le anıldı haberi