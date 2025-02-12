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Basketbol: ING Erkekler Türkiye Kupası haberi
İBB Meclisinde belediyenin bazı taşınmazlarının satışı onaylandı haberi
Tekirdağ’da iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı haberi
Kırklareli’nde umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı haberi
Bilecik Belediyesi “Anne taksi” uygulamasını başlattı haberi
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Basketbol: ING Erkekler Türkiye Kupası haberi

- Mersinspor: 101 - TOFAŞ: 95 - Mersin ekibi, Dörtlü Final'e yükseldi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Basketbol: ING Erkekler Türkiye Kupası haberi

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Tolga Edis

Mersinspor: Cobbs 27, Efianayi 21, Emre Tanışan 10, Cruz 16, Kairys 6, Olaseni 14, Pineiro, Kartal Özmızrak 3, Canberk Kuş 4

TOFAŞ: Reed 23, Perez 17, Yiğitcan Saybir 22, Trifunovic, Pasecniks 4, Özgür Cengiz 6, Tolga Geçim 15, Berk Demir, Gauzin 1, Bankston 7

1. Periyot: 24-23

Devre: 45-43

3. Periyot: 74-70

Basketbolda ING Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçında Mersinspor, sahasında konuk ettiği TOFAŞ'ı 101-95 yendi.

Bu sonuçla Mersin ekibi, 14-16 Şubat'ta Şanlıurfa'da düzenlenecek Dörtlü Final'e yükseldi.

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