Basketbol: ING Erkekler Türkiye Kupası haberi

Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Tolga Edis
Mersinspor: Cobbs 27, Efianayi 21, Emre Tanışan 10, Cruz 16, Kairys 6, Olaseni 14, Pineiro, Kartal Özmızrak 3, Canberk Kuş 4
TOFAŞ: Reed 23, Perez 17, Yiğitcan Saybir 22, Trifunovic, Pasecniks 4, Özgür Cengiz 6, Tolga Geçim 15, Berk Demir, Gauzin 1, Bankston 7
1. Periyot: 24-23
Devre: 45-43
3. Periyot: 74-70
Basketbolda ING Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçında Mersinspor, sahasında konuk ettiği TOFAŞ'ı 101-95 yendi.
Bu sonuçla Mersin ekibi, 14-16 Şubat'ta Şanlıurfa'da düzenlenecek Dörtlü Final'e yükseldi.