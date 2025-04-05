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Bayram tatilinden dönenler Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde yoğunluk oluşturuyor haberi

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimi İstanbul istikametinde Ramazan Bayramı tatilinden dönenler nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.Bayram tatilini memleketi ya da tatil beldelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu sürüyor.Otoyolun Kocaeli ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bayram tatilinden dönenler Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde yoğunluk oluşturuyor haberi

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimi İstanbul istikametinde Ramazan Bayramı tatilinden dönenler nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bayram tatilini memleketi ya da tatil beldelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu sürüyor.

Otoyolun Kocaeli kesimi İstanbul yönünde yavaşlayan trafik zaman zaman kısa sürelerle durdu.

Yoğunluk, Kandıra Gişeler çıkışı sonrası Bekirdere Rampası mevkisinden Gültepe ve Korutepe tünelleri çıkışına kadar etkili oluyor.

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