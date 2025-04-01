HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Bayram tatilinden dönenler Anadolu Otoyolu’nda yoğunluk oluşturuyor haberi

Bayram tatilinden dönenler Anadolu Otoyolu’nda yoğunluk oluşturuyor haberi

DÜZCE/KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Kocaeli kesimleri İstanbul istikametinde, Ramazan Bayramı tatilinden dönenler nedeniyle trafik yoğunluğu arttı.Bayramın son gününde yola çıkanlar, otoyolun Kaynaşlı, Üçköprü ve Beyköy mevkileri arasınd...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bayram tatilinden dönenler Anadolu Otoyolu’nda yoğunluk oluşturuyor haberi

DÜZCE/Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Kocaeli kesimleri İstanbul istikametinde, Ramazan Bayramı tatilinden dönenler nedeniyle trafik yoğunluğu arttı.

Bayramın son gününde yola çıkanlar, otoyolun Kaynaşlı, Üçköprü ve Beyköy mevkileri arasında yoğunluk oluşturuyor.

Otoyolun Düzce gişeleri ile Gölyaka gişeleri arasında kalan yaklaşık 10 kilometrelik kısmında artan yoğunluk nedeniyle trafik yavaş ilerliyor.

Gümüşova rampaları ve Yeşilyayla mevkilerinde de zaman zaman yoğunluk artıyor.

D-100 kara yolunun Düzce, Gölyaka ve Gümüşova kesimlerinde ise ulaşım İstanbul yönüne doğru akıcı yoğunlukta seyrediyor.

– Kocaeli

Otoyolun Kocaeli kesiminde, tatilcilerin dönüşe geçmesiyle başlayan yoğunluk, akşam ve gece saatlerinde de sürüyor.

İstanbul yönünde zaman zaman trafiğin yavaşlaması nedeniyle yoğunluk Kandıra Gişeler çıkışı sonrası Bekirdere Rampası mevkisi, Gültepe ve Korutepe tünelleri çıkışına kadar etkili oluyor.

D-100 kara yolu İstanbul istikametinin Derince mevkisinde de trafik akıcı yoğunlukta sürüyor.

İlgili Haberler

GÜNCELLEME – Sakarya’da iki grup arasında çıkan kavgaya ilişkin 7 şüpheli tutuklandı haberi
Yerel
1 Nisan 2025, 23:14

GÜNCELLEME – Sakarya’da iki grup arasında çıkan kavgaya ilişkin 7 şüpheli tutuklandı haberi

Yalova’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı haberi
Yerel
1 Nisan 2025, 23:04

Yalova’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı haberi

Bilecik’te kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı haberi
Yerel
1 Nisan 2025, 19:40

Bilecik’te kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı haberi

Bilecik’te İkinci İnönü Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü kutlandı haberi
Yerel
1 Nisan 2025, 19:14

Bilecik’te İkinci İnönü Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü kutlandı haberi

Anadolu Otoyolu’nda bayram tatili dönüş hareketliliği kısmen başladı haberi
Yerel
1 Nisan 2025, 19:14

Anadolu Otoyolu’nda bayram tatili dönüş hareketliliği kısmen başladı haberi

Tekirdağ’da otomobilin çarptığı kadın yaralandı haberi
Yerel
1 Nisan 2025, 17:14

Tekirdağ’da otomobilin çarptığı kadın yaralandı haberi

İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Kırklareli’nde konuştu: haberi İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Kırklareli’nde konuştu: haberi Bursa’da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı haberi Bursa’da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı haberi