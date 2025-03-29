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Bayramda aşırı şekerli gıdalardan uzak durulması önerisi haberi

- Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Yılmaz: - "Gün boyunca gidilen ziyaretlerde özellikle şerbetli tatlı ve yanında çikolata ikramı var. Bunları tüketirken ölçülü olmakta fayda var"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bayramda aşırı şekerli gıdalardan uzak durulması önerisi haberi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Yılmaz, bayramda aşırı şekerli gıda tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

Yılmaz, AA muhabirine bayramda dengeli beslenmeye özen gösterilmesini önerdi.

Aşırı tatlı tüketiminin sağlığı tehdit edebileceğini ifade eden Yılmaz, “Gün boyunca gidilen ziyaretlerde özellikle şerbetli tatlı ve yanında çikolata ikramı var. Bunları tüketirken ölçülü olmakta fayda var.” dedi.

Özellikle kronik, diyabet, kalp ve damar hastalarının tatlı tüketmemeye gayret göstermesi gerektiğini anlatan Yılmaz, yüksek şeker içerikli gıdaların kan şekerini aniden yükseltebileceğine dikkati çekti.

Sağlık ve dengeli beslenmenin önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Lifli gıdaların tüketilmesine ağırlık verilmesi önemlidir. Yağlı ve hamur gibi gıdalardan uzak durmak önemli. Bunların yerine sıvı tüketimi çok önemli. Bol bol sıvı tüketebiliriz.” şeklinde konuştu.

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