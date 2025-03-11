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Anasayfa » Yerel » Bayramı şehir dışında geçireceklere “otobüs biletini erken alın” tavsiyesi haberi

Bayramı şehir dışında geçireceklere “otobüs biletini erken alın” tavsiyesi haberi

- Otobüs firması yetkilisi Eren Evren: - "Uzak yerlere gidecek olanlar şimdiden biletlerini alsın, daha avantajlı olur. En azından 300-400 lira ceplerinde kalır" - İstanbul'dan Tokat'a yolculuk yapacak Hasan Durmuş: - "Bayramda fiyatlar daha zamlanıyor, 200 lira falan üzerine koyuyorlar"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bayramı şehir dışında geçireceklere “otobüs biletini erken alın” tavsiyesi haberi

Büyük İstanbul Otogarı'ndaki otobüs firması yetkilileri Ramazan Bayramı tatilinde yoğun taleple bilet fiyatlarının artabileceğini ifade ederek, vatandaşlara biletlerini erkenden almalarını tavsiye etti.

Bayram tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen birçok vatandaş, gidecekleri yerlere ilişkin bilet fiyatlarını şimdiden araştırmaya başladı.

Bayram tatillerinde yoğunluk yaşanan Büyük İstanbul Otogarı'nda ise ramazanın ikinci haftasına girilmesine rağmen sakinlik göze çarpıyor.

Otobüs firması yetkilileri gelecek hafta başlaması beklenen bayram yoğunluğu nedeniyle taleplerin artacağını dile getirerek, bunun da bilet fiyatlarına yansıyacağını belirtiyor.

– “Yoğunluk yaklaşık 5 gün sonra başlar”

Otobüs firması yetkilisi Eren Evren, otogarda henüz hareketliliğin başlamadığını söyledi.

Evren, bayramda otogarın yoğun olacağını belirterek, “İnsanlar aileleriyle görüşmeye gidecek. Biz de hizmet sektöründe olduğumuz için yardımcı olacağız. Şu an hareketlilik yok. Yaklaşık 5 gün sonra başlar. Ramazan bittikten sonra insanlar gitmeye başlayacak.” dedi.

Bayram tatili yaklaştıkça bilet fiyatlarında taleple birlikte artış yaşanabileceğine dikkati çeken Evren, vatandaşların biletlerini erken almalarını istedi.

Evren, “Şu an Edirne'ye otobüs bileti 450 lira civarı. 500-550 lira civarına çıkar. Şimdiden biletlerini almak isteyenler alsın. 100-200 lira fark olur. Daha uzak yerlere gidecek olanlar da şimdiden biletlerini alsın, daha avantajlı olur. En azından 300-400 lira ceplerinde kalır.” diye konuştu.

Başka bir otobüs firması yetkilisi Ali Altun, Antalya'ya sefer düzenlediklerini kaydetti.

Bu kente yolcu yoğunluğunun az olduğunu aktaran Altun, “Ayın 23-24'ünden sonra olur. Şu an Antalya'ya biletler 800 lira civarı. Bayram zamanı 1200-1300 lira olur.” ifadelerini kullandı.

– “Sefer sayıları artsa da bilet fiyatları düşmüyor”

Berkay Diril, kardeşini Kırklareli'ne yolcu etmek için otogara geldiğini söyledi.

Bileti 340 liraya aldıklarını anlatan Diril, “Bayramda bir bilet daha alacağız. Fiyatlara bakmadık ama muhtemelen daha pahalı olacak gibi. Sefer sayılarını artırmalarını bekliyoruz fakat bu artırılsa da bilet fiyatları düşmüyor.” dedi.

İstanbul'dan Tokat'a yolculuk yapacak Hasan Durmuş ise “Bilet fiyatı 1000 lira. 'Yaza doğru daha da pahalı olur.' diye düşünüyorum. Bayramda fiyatlar daha zamlanıyor, 200 lira falan üzerine koyuyorlar. ” diye konuştu.

– “Otobüsler şu anda boş”

Yolculardan Kibar Keskin de Ordu'nun Ünye ilçesine gitmek için 915 liraya bilet aldığını belirtti.

Bayramda yine memlekette olacaklarını dile getiren Keskin, “Bayramda fiyatlar 1500-1600 lira falan oluyor. Şimdi bilet bulmakta sıkıntı olmadı. Otobüsler şu anda boş. Ayın 26'sında yoğunlaşır.” ifadelerini kullandı.

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