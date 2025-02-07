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Meriç Nehri kenarındaki Söğütlük Millet Bahçesi yakında hizmete alınıyor haberi
Bayramiç’te çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü haberi
Bilecik’te otomobil önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı haberi
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kar yağışı etkili oldu haberi
Çanakkale’de müsilajla mücadele için toplantı düzenlendi haberi
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı haberi
Bağcılar’da “6 Şubat Deprem Şehitlerini Anma Programı” düzenlendi haberi
BBDSO’nun konserinde Fazıl Say’ın eserleri seslendirildi haberi
Bahçelievler’de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 6 sürücüye para cezası haberi
Bursa’da depremde hayatını kaybedenler “sessiz yürüyüş”le anıldı haberi
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Bayramiç’te çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Camikebir Mahallesi Ruhi Yalçın Sokak'ta Berkay Yıldız'a ait 3 katlı binanın çatısında yenileme çalışmaları sırasında yangın çı...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bayramiç’te çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü haberi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Camikebir Mahallesi Ruhi Yalçın Sokak'ta Berkay Yıldız'a ait 3 katlı binanın çatısında yenileme çalışmaları sırasında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Bayramiç Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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