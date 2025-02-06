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MediaMarkt, Ateşböceği öğrenim tırlarıyla 5 bin çocuğa eğitim desteği sağladı haberi
Buse Bilim Koleji öğrencileri simülasyonlu eğitimle depremin etkilerini gözlemledi haberi
Toyota’dan şubat ayına özel fırsatlar haberi
Tekirdağ’da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı haberi
Kapıkule’de bir tırda 67 kilogram uyuşturucu ele geçirildi haberi
Bayrampaşa’da bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı haberi
İstanbul’da tırda uyuşturucu ele geçirildi haberi
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Bayrampaşa’da bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı haberi

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 BBD 057 plakalı otomobil, Otogar Bağlantı Yolu Metris Cezaevi mevkisinde bariyerlere çarptı.Kazada, otomobil sürücüsü ve yanı...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bayrampaşa’da bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı haberi

Bayrampaşa'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 BBD 057 plakalı otomobil, Otogar Bağlantı Yolu Metris Cezaevi mevkisinde bariyerlere çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı. Araçta sıkışan yolcu, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sırasında plastik bariyerlerin parçaları karşı yönden gelen Kevser D'nin kullandığı 59 TZ 261 otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta hasar oluşurken, sürücü Kevser D. kaza nedeniyle kısa süreli şok yaşayan eşini teskin etti.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

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