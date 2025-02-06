Bayrampaşa’da bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı haberi

Bayrampaşa'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 BBD 057 plakalı otomobil, Otogar Bağlantı Yolu Metris Cezaevi mevkisinde bariyerlere çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı. Araçta sıkışan yolcu, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza sırasında plastik bariyerlerin parçaları karşı yönden gelen Kevser D'nin kullandığı 59 TZ 261 otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçta hasar oluşurken, sürücü Kevser D. kaza nedeniyle kısa süreli şok yaşayan eşini teskin etti.
Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
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