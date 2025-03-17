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Bayrampaşa’da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazası güvenlik kamerasında haberi

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da seyir halindeyken başka bir aracın çarpması sonucu kontrolden çıkan otomobilin kahvaltı salonunun önündeki masada oturanlara çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.Muratpaşa Mahallesi Kamil Caddesi'nde dün seyir hal...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bayrampaşa’da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazası güvenlik kamerasında haberi

Bayrampaşa'da seyir halindeyken başka bir aracın çarpması sonucu kontrolden çıkan otomobilin kahvaltı salonunun önündeki masada oturanlara çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Muratpaşa Mahallesi Kamil Caddesi'nde dün seyir halindeki bir otomobil, Ata Caddesi'nin kesişiminde başka bir otomobille çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan araçlardan biri, yol kenarındaki ağaca, sonrasında da kaldırımdaki bir kahvaltı salonuna ait masada oturanlara çarptı. Masanın etrafında oturanlar yere savrulurken, haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan bir kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, çarpışan otomobillerden birinin kontrolden çıkarak savrulması, yolun kenarındaki ağaca, sonrasında kaldırımdaki masaya ve sandalyede oturanlara çarpması yer aldı.

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