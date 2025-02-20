BBDSO Alman şef Cornelia Von Kerssenbrock’u konuk etti haberi

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), konserde Alman şef Cornelia Von Kerssenbrock ve solist Esra Çetiner'i ağırladı.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) gerçekleştirilen konseri, Alman şef Kerssenbrock yönetti.
Konserde sahne alan solist Esra Çetiner “Son Dört Şarkı” ve “Senfoni No. 1″gibi eserleri BBDSO eşliğinde seslendirdi.
Gecenin sonunda şef Kerssenbrock ve Esra Çetiner, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
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