SON DAKİKA
Kocaeli’de uçuruma düşen cipin sürücüsü yaralandı haberi
BBDSO Alman şef Cornelia Von Kerssenbrock’u konuk etti haberi
İstanbul’un bazı bölgelerinde kar yağışı aralıklarla sürüyor haberi
Atasözleri farklı disiplinlerden sanat eserlerine dönüştürüldü haberi
Kocaeli’de dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı haberi
Ege Denizi’nde 44 düzensiz göçmen yakalandı haberi
Kocaeli’de evin çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi
Tekirdağ’da tır ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı haberi
Tekirdağ’da darbettiği eşinin ölümüne neden olduğu iddia edilen sanık hakim karşısında haberi
CHP Genel Başkanı Özel, Silivri’de cezaevi ziyareti sonrası konuştu: haberi
Kocaeli’de uçuruma düşen cipin sürücüsü yaralandı haberi
BBDSO Alman şef Cornelia Von Kerssenbrock’u konuk etti haberi
İstanbul’un bazı bölgelerinde kar yağışı aralıklarla sürüyor haberi
Atasözleri farklı disiplinlerden sanat eserlerine dönüştürüldü haberi
Kocaeli’de dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı haberi
Ege Denizi’nde 44 düzensiz göçmen yakalandı haberi
Kocaeli’de evin çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi
Tekirdağ’da tır ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı haberi
Tekirdağ’da darbettiği eşinin ölümüne neden olduğu iddia edilen sanık hakim karşısında haberi
CHP Genel Başkanı Özel, Silivri’de cezaevi ziyareti sonrası konuştu: haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » BBDSO Alman şef Cornelia Von Kerssenbrock’u konuk etti haberi

BBDSO Alman şef Cornelia Von Kerssenbrock’u konuk etti haberi

BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), konserde Alman şef Cornelia Von Kerssenbrock ve solist Esra Çetiner'i ağırladı.Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) gerçekleştirilen konseri, Alman şef Kerssenbrock yönetti...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
BBDSO Alman şef Cornelia Von Kerssenbrock’u konuk etti haberi

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), konserde Alman şef Cornelia Von Kerssenbrock ve solist Esra Çetiner'i ağırladı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) gerçekleştirilen konseri, Alman şef Kerssenbrock yönetti.

Konserde sahne alan solist Esra Çetiner “Son Dört Şarkı” ve “Senfoni No. 1″gibi eserleri BBDSO eşliğinde seslendirdi.

Gecenin sonunda şef ​​​​​​​Kerssenbrock ve Esra Çetiner, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

İlgili Haberler

İstanbul Havalimanı’nda karla mücadele çalışmaları sürüyor haberi
Yerel
20 Şubat 2025, 18:24

İstanbul Havalimanı’nda karla mücadele çalışmaları sürüyor haberi

“Türkiye-Yunanistan Hackathonu”nun yarı final süreci Bilişim Vadisi’nde başladı haberi
Yerel
20 Şubat 2025, 17:44

“Türkiye-Yunanistan Hackathonu”nun yarı final süreci Bilişim Vadisi’nde başladı haberi

Yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla yargılanan Kerimcan Durmaz tahliye edildi haberi
Yerel
20 Şubat 2025, 17:34

Yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla yargılanan Kerimcan Durmaz tahliye edildi haberi

Sakarya’da 152 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle Gazze’ye destek kermesi başlatıldı haberi
Yerel
20 Şubat 2025, 17:30

Sakarya’da 152 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle Gazze’ye destek kermesi başlatıldı haberi

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Şarköy’de ziyarete açıldı haberi
Yerel
20 Şubat 2025, 17:01

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Şarköy’de ziyarete açıldı haberi

Edirne’de babasını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı haberi
Yerel
20 Şubat 2025, 16:54

Edirne’de babasını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı haberi

ATİAD’dan Maher Holding’e işbirliği ziyareti haberi ATİAD’dan Maher Holding’e işbirliği ziyareti haberi Edenred Türkiye’den 2025 İK eğilimleri değerlendirmesi haberi Edenred Türkiye’den 2025 İK eğilimleri değerlendirmesi haberi