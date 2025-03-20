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BBDSO, Elvin Hoca Ganiev, Cem Esen ve Poyraz Baltacıgil’i konuk etti haberi

BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasının (BBDSO) bu hafta düzenlediği konserde, keman sanatçısı Elvin Hoca Ganiev, piyano sanatçısı Cem Esen ve çello sanatçısı Poyraz Baltacıgil aynı sahneyi paylaştı.Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi&#...