BBDSO, Elvin Hoca Ganiev, Cem Esen ve Poyraz Baltacıgil’i konuk etti haberi

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasının (BBDSO) bu hafta düzenlediği konserde, keman sanatçısı Elvin Hoca Ganiev, piyano sanatçısı Cem Esen ve çello sanatçısı Poyraz Baltacıgil aynı sahneyi paylaştı.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konseri, şef Naci Özgüç yönetti.
Konserde, konuk sanatçılar, Ludwig van Beethoven'ın “Triple Konçerto” ve Edward Elgar'ın “Enigma Teması Üzerine Varyasyonlar” gibi eserleri BBDSO eşliğinde seslendirdi.
Gecenin sonunda konuk sanatçılar ve şef, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
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