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BBDSO, Elvin Hoca Ganiev, Cem Esen ve Poyraz Baltacıgil’i konuk etti haberi
İBB’deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınanlardan bazıları sağlık kontrolünden geçirildi haberi
Kocaeli’de kumar oynayan 7 kişiye 64 bin 729 lira ceza kesildi haberi
GÜNCELLEME – Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde zincirleme kaza nedeniyle kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı haberi
CHP Genel Başkanı Özel, Şişli Belediyesini ziyaret etti haberi
Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde zincirleme kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı haberi
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BBDSO, Elvin Hoca Ganiev, Cem Esen ve Poyraz Baltacıgil’i konuk etti haberi

BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasının (BBDSO) bu hafta düzenlediği konserde, keman sanatçısı Elvin Hoca Ganiev, piyano sanatçısı Cem Esen ve çello sanatçısı Poyraz Baltacıgil aynı sahneyi paylaştı.Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi&#...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
BBDSO, Elvin Hoca Ganiev, Cem Esen ve Poyraz Baltacıgil’i konuk etti haberi

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasının (BBDSO) bu hafta düzenlediği konserde, keman sanatçısı Elvin Hoca Ganiev, piyano sanatçısı Cem Esen ve çello sanatçısı Poyraz Baltacıgil aynı sahneyi paylaştı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konseri, şef Naci Özgüç yönetti.

Konserde, konuk sanatçılar, Ludwig van Beethoven'ın “Triple Konçerto” ve Edward Elgar'ın “Enigma Teması Üzerine Varyasyonlar” gibi eserleri BBDSO eşliğinde seslendirdi.

Gecenin sonunda konuk sanatçılar ve şef, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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