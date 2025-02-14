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Bakan Kacır, Kocaeli’de 4. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi’nde konuştu: haberi
Bilecik Valisi Aygöl, Şeyh Edebali Havzası’ndaki çalışmaları inceledi haberi
İstanbul’daki çiçekçilerde Sevgililer Günü yoğunluğu yaşanıyor haberi
ASSET Global Lojistik’ten, Kardeş Aile Projesi’ne destek haberi
Limak Filarmoni Orkestrası, İstanbul ve Ankara’da konser verecek haberi
AXA Türkiye, yeşil sigortacılık ilkesiyle Ege’de büyüyecek haberi
Beşiktaş’ta hafriyat kamyonunun çarptığı kadın öldü haberi
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Beşiktaş’ta hafriyat kamyonunun çarptığı kadın öldü haberi

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta hafriyat kamyonunun çarptığı 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.Barbaros Bulvarı'ndan Emirhan Caddesi'ne dönen Ekrem A. yönetimindeki 34 DP 9125 plakalı hafriyat kamyonu, Suzan Tuna K'ya (80) çarptı.İhbar üzer...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Beşiktaş’ta hafriyat kamyonunun çarptığı kadın öldü haberi

Beşiktaş'ta hafriyat kamyonunun çarptığı 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Barbaros Bulvarı'ndan Emirhan Caddesi'ne dönen Ekrem A. yönetimindeki 34 DP 9125 plakalı hafriyat kamyonu, Suzan Tuna K'ya (80) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan kadın, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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