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Sarıyer’de plastik ham madde yüklü tır yangında kullanılamaz hale geldi haberi
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Beşiktaş’ta istinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasında haberi

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta bir sitenin istinat duvarının otoparktaki araçların üzerine çökmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.Gayrettepe Mahallesi'ndeki sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, istinat duvarının bir anda park halindek...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Beşiktaş’ta istinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasında haberi

Beşiktaş'ta bir sitenin istinat duvarının otoparktaki araçların üzerine çökmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gayrettepe Mahallesi'ndeki sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, istinat duvarının bir anda park halindeki araçların üzerine yıkılması yer alıyor.

Güvenlik kamerası kaydında, yıkılmanın etkisiyle araçların da yerinden hareket ettiği görülüyor.

– Ne olmuştu?

Dün akşam saatlerinde Gayrettepe Mahallesi Yankı Sokağı'ndaki sitenin istinat duvarı otopark olarak kullanılan alanın üzerine çökmüş, ihbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti.

Çökme nedeniyle otoparktaki bazı araçlar ağır hasar görerek, kullanılamaz hale gelmişti.

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