Beşiktaş’ta toprak kayması sonucu istinat duvarı yıkıldı haberi

Beşiktaş'ta yağış nedeniyle meydana gelen toprak kaymasının ardından istinat duvarı yıkıldı.

Muallim Naci Caddesi üzerindeki bir arazide kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle toprak kayması meydana geldi.

Kaymanın ardından istinat duvarının da yıkılması sonucu olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Zabıta ekipleri olayın gerçekleştiği arazinin girişinde şerit çekti.

Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.