BESOB, gönüllü esnaftan oluşan arama kurtarma ekibini tanıttı haberi

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB), gönüllü esnafın bir araya gelerek kurduğu Bursa Esnaf Arama Kurtarma (BESAK) ekibini tanıttı.

Kentteki bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, BESOB olarak “asrın felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depreminde birçok bölgeye yardım ulaştırdıklarını söyledi.

Bireylerden kurumlara, herkesin afetlere karşı hazırlıklı olması gerektiğini ülkenin deprem gerçeğinin gözler önüne serdiğini belirten Bilgit, “Bu bilinçle hareket eden BESOB, esnaf teşkilatının dayanışma ve yardımlaşma ruhunu daha da ileriye taşıyarak BESAK ekibini kurmuştur.” dedi.

Bilgit, tamamen gönüllü esnaftan oluşan bir arama kurtarma ekibi kurduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Esnaf dayanışmasını afetlere karşı daha organize ve etkin bir hale getirmek amacıyla ekibi hayata geçirdik. Arama kurtarma ekibimiz, Bursa'da ve ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelebilecek afetlerde hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edebilecek bir yapıya kavuşmak için çalışmalarına hızla devam ediyor. AFAD ve ilgili kuruluşlarla işbirliği içindeyiz. Gönüllerimiz ilgili kurumların eğitimleri almaya devam ediyor. Ekibimizin birçok ekipmanını tedarik ettik, eksikleri de hızlı bir şekilde tamamlıyoruz. Bursa esnafı, her zaman olduğu gibi zor günlerde birlik olmayı bilmiş, deprem bölgesine yaptığı yardımlarla büyük bir dayanışma örneği göstermiştir. BESAK, bu ihtiyaçtan doğmuş, esnafımızın afetlere karşı daha bilinçli ve hazırlıklı olmasını sağlayacak bir organizasyon olarak kurulmuştur.”

AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan da programa katıldı.