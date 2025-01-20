Beta Enerji, milli motosikletçilere sponsor oldu haberi

İSTANBUL (AA) – Beta Enerji firması, milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Bahattin Sofuoğlu, Can Öncü ve Deniz Öncü ile Zayn Sofuoğlu'na sponsor oldu.

Sponsorluk anlaşması nedeniyle düzenlenen törenine Beta Enerji İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Ünal, Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ile milli sporcular katıldı.

Ahmet Ünal, yaptığı açıklamada, motor sporlarına gönül veren biri olduğunu belirterek, “Amacımız sadece işbirliği değil gönül birliği. Kenan abi geçmişin enerjisi, Toprak şimdinin enerjisi, Can, Deniz ve Bahattin geleceğin enerjileri. Zayn da en son enerji. Sporun her zaman içindeyiz. İnşallah bundan sonra da bu ve benzeri organizasyonlarda beraber olacağız. Beta Enerji olarak milli sporcularımızın tanınırlığını en üst seviyeye çıkarmak için elimizden geleni yapacağız.” ifadelerini kullandı.

– Kenan Sofuoğlu: “Dünyanın en pahalı sporlarından birini yapıyoruz”

Motor sporlarında sponsor bulmakta zorluk yaşadıklarının altını çizen Kenan Sofuoğlu, “Motor sporlarında çok fazla destekçimiz olmadı. Tabii ki desteğe ihtiyaç var. Dünyanın en pahalı sporlarından birini yapıyoruz. Sponsora en çok ihtiyaç duyulan spor dallarından biriyiz. Tamamen yerli bir sponsorumuz gerçek anlamda yoktu. Tüm ekibimize sponsorluk yapmak isteyen Beta Enerji'ye ve Ahmet Ünal'a teşekkür ediyorum. İnşallah bu bir başlangıç olacak ve uzun yıllar da devam edecek.” diye konuştu.

Birçok sporcu yetiştirdiğini ve yeteneğiyle dikkati çeken oğlu Zayn Sofuoğlu ile ilgili de hayalleri olduğunu aktaran Sofuoğlu, “Baba olarak çok zor. Antrenmanlarda çok zorlanıyorum. Bu sporda bir risk var. Hiç kimseye de zorla yaptıramazsınız. Zayn, çok istekli ve eğleniyor. Biraz ekstra erken başladı. Onda çok farklı şeyler görüyorum. Hem babasıyım hem de koçluğunu yapıyorum. Bunu yönetmek çok zor. Aldığım eleştirilere rağmen kulak tıkayıp yola devam etmek biraz daha zor. Ben sosyal medya fenomeni değil Formula 1 şampiyonu yetiştirmeye çalışıyorum. Olacağına da inanıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

– Toprak Razgatlıoğlu: “Güzel bir sezon olmasını diliyorum”

Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2 kez mutlu sona ulaşan Toprak Razgatlıoğlu, önünde zor bir sezon olduğunu kaydetti.

Yeni sezonda son şampiyon ünvanıyla yarışacağını hatırlatan Razgatlıoğlu, “Biraz bunun stresi var. İnşallah sezon sonunda o şampiyonluğu elde ederiz. Arkadaşlarım için de güzel bir sezon olmasını diliyorum. Bahattin Sofuoğlu da Superbike'da yarışacak. Öğrenmesi gereken çok şey var ama ona da elimden gelen yardımı yapacağım. İnşallah hepimiz için hayırlı bir sezon olur. Beta Enerji'nin bize sponsor olması dolayısıyla çok mutluyuz. İnşallah Beta ailesiyle bizi uzun bir gelecek bekliyor.” şeklinde görüş belirtti.

Can Öncü, Deniz Öncü ve Bahattin Sofuoğlu da sponsorluk dolayısıyla Beta Enerji'ye teşekkür etti. Milli motosikletçiler, yarışacakları şampiyonalarda başarılı bir sezon geçirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Organizasyon, imza töreni ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.