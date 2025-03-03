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Beykoz Belediye Başkanı Köseler tutuklandı haberi

- "İhaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden, Köseler'in de aralarında bulunduğu 13'ü tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Beykoz Belediye Başkanı Köseler tutuklandı haberi

“İhaleye fesat karıştırma” ile “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım” suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13'ü tutuklandı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Köseler'in de arasında bulunduğu 22 şüphelinin Beykoz Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 şüphelinin tutuklanmasına, 9 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

– Soruşturma

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında “ihaleye fesat karıştırma”, 17 şüpheli hakkında da “ihaleye fesat karıştırma” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım” suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Köseler ile 20 şüpheli 27 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne götürülmüştü.

Etrafı polis bariyerleriyle çevrilen Beykoz Belediye binasında sabahın erken saatlerinde arama ve el koyma işlemleri yapılmıştı. Ekipler, belediyedeki bazı evrakı delil olarak alıp, torbalarla emniyete götürmüştü.

Soruşturma kapsamında dün, 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 22'ye yükselmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından sabah adliyeye getirilmişti.

Savcılıkça ifadeleri tamamlanan, Köseler'in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken 4 zanlı hakkında adli kontrol talep edilmişti.

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