Beykoz Belediyesi’ne ait sosyal tesislerin kapatılmasına vatandaşlar tepki gösterdi haberi

Beykoz Belediyesi'ne ait sosyal tesislerin, tadilat ve ihale süreçlerinde sorun yaşandığı gerekçesiyle kapatılması, vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Belediyeye ait Gümüşsuyu, Kemankeş, Karlıtepe, Elmasburnu, Çayır restoranları ve Kavacık Beykoz Kahvecisi kapatılırken, Beykoz Kahvecisi Gümüşsuyu, Ortaçeşme Beykoz Kahvecisi Ekspres ve Çavuşbaşı Beykoz Kahvecisi hizmet vermeye devam ediyor.

Ücretsiz çorba ikramının sunulduğu Beykoz Millet Sofrası'nın ise önce ismi “Beykoz Sofrası” olarak değiştirildi, daha sonra çalışma saatleri kısıtlandı ve Ramazan ayı başında kapatıldı. Otobüs duraklarının yanında olması nedeniyle ihtiyaç sahiplerinin sıkça uğradığı tesise gelenler, buranın halen açılmadığını görünce geri dönmek zorunda kalıyor.

Üniversite hazırlık sınıfı öğrencisi Timur Güven, Beykoz Sofrası'nın Ramazan'da kapatıldığını belirterek, “Normalde oruçtan dolayı kapatmışlardı, o günden beri kapalı. Burayı sık sık kullanıyordum çünkü okula gitmeden bir sıcak çorba içmek güzel oluyordu. Açılsa iyi olur. Halkın birçok kesimi, yaşlısından gencine herkes buradan çorba içiyordu.” dedi.

Emekli Kemal Aktaş, “Gelmişken bir çorba içeyim dedim, kapalı. Açık olsa iyi olur. Buradan yolu düşen, fakir fukara faydalanıyordu.” diye konuştu.

Başka bir vatandaş da yolu düştükçe Beykoz Sofrası'na çorba içmek için uğradığını ve açık olmasını istediğini söyledi.

Tesisin kapalı olmasının üzücü olduğunu kaydeden bir vatandaş ise “Geldiğimde kapalı olduğunu gördüm. Daha önce geldiğimizde bayağı kalabalıktı. İnsanlar buradan istifade ediyordu, keşke açılsa. Neden olduğunu bilmiyoruz ama uzun süredir kapalı. Yetkililerden buranın açılmasını talep ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

– Belediyenin açıklaması

Öte yandan, Beykoz Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sosyal tesislerde kapsamlı bir yenileme süreci planlandığı bildirilirken, tesislerin ne zaman açılacağına dair tarih verilmedi.

Açıklamada, “Fiziki mekanların iyileştirilmesi, mutfak ve servis alanlarının yenilenmesi ile ürün tedarik süreçlerinin yeniden yapılandırılması çalışmaları bu kapsamda yürütülmektedir. Ayrıca belediyemizin geçtiğimiz günlerde geçirmiş olduğu adli soruşturmalar nedeniyle sosyal tesislerimize ilişkin yapılan planlamaların ve ihale süreçlerinin tamamlanması beklenmektedir. Bu sebeple tesislerimizin bir süre kapalı kalması zorunluluğu doğmuştur.” ifadelerine yer verildi.