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Beylikdüzü’nde kar yağışı hasarlı trafik kazalarına neden oldu haberi
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Beylikdüzü’nde kar yağışı hasarlı trafik kazalarına neden oldu haberi

- Sürücülere zor anlar yaşatan kazalar cep telefonu kamerasınca kaydedildi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Beylikdüzü’nde kar yağışı hasarlı trafik kazalarına neden oldu haberi

Beylikdüzü'nde, kar yağışının ardından yollardaki buzlanma nedeniyle meydana gelen hasarlı trafik kazaları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Meteorolojik uyarıların ardından kar yağışı dünden itibaren kent genelinde etkili oldu.

Beylikdüzü'nde başlayan yoğun kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı.

Gürpınar'da, yokuşta kaymaya başlayan otomobil, önce kaldırıma çıktı, ardından aydınlatma direğine çarptı.

Kavaklı'da seyreden bir otomobil kayıp kontrolden çıkarak park halindeki 4 araca çarptı.

İlçede, kar yağışının ardından yollardaki buzlanma nedeniyle birçok zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kayan araçların neden olduğu kazaların ardından bazı caddelerde ulaşımda aksamalar yaşandı.

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