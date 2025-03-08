Beyoğlu’nda asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı haberi

Beyoğlu'nda restoranda bir müşteri, asansör boşluğuna düşmesi sonucu yaralandı.
Hüseyinağa Mahallesi Kameriye Sokak'ta 4 katlı binanın restoran kısmında ismi öğrenilemeyen bir müşteri, asansöre binmek istediği sırada kabinin olmadığını fark etmeyerek birinci kattan aşağı düştü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu asansör boşluğundan yaralı olarak çıkarılan müşteri, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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