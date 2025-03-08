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Yeşilay Balıkesir Şubesi “Biz senin için buradayız” standı açarak farkındalık oluşturdu haberi
İstanbul’da “Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları Zirvesi” düzenlendi haberi
İstanbul Valisi Gül’den sanatçı Edip Akbayram’ın ailesine taziye ziyareti haberi
Balıkesir’de parkta tanımadığı bir kişiyi bıçakla öldüren şüpheli İstanbul’da yakalandı haberi
Bursa’da bir kişi kazara kendini vurdu haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftar Programı’nda konuştu: (1) haberi
Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftar Programı’nda konuştu: haberi
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Beyoğlu’nda asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı haberi

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda restoranda bir müşteri, asansör boşluğuna düşmesi sonucu yaralandı.Hüseyinağa Mahallesi Kameriye Sokak'ta 4 katlı binanın restoran kısmında ismi öğrenilemeyen bir müşteri, asansöre binmek istediği sırada kabinin olmadığ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Beyoğlu’nda asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı haberi

Beyoğlu'nda restoranda bir müşteri, asansör boşluğuna düşmesi sonucu yaralandı.

Hüseyinağa Mahallesi Kameriye Sokak'ta 4 katlı binanın restoran kısmında ismi öğrenilemeyen bir müşteri, asansöre binmek istediği sırada kabinin olmadığını fark etmeyerek birinci kattan aşağı düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu asansör boşluğundan yaralı olarak çıkarılan müşteri, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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