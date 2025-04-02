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Beyoğlu’nda küçük yaştaki sürücünün araçla çarptığı kişi hayatını kaybetti haberi

- Kaldırımda oturan kişiye, kontrolden çıkan aracın çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Beyoğlu’nda küçük yaştaki sürücünün araçla çarptığı kişi hayatını kaybetti haberi

İstanbul Beyoğlu'nda 18 yaşından küçük sürücünün kullandığı araçla çarptığı kaldırımda oturan Abdulkerim Yavuz yaşamını yitirdi.

Hacı Ahmet Mahallesi'nde 31 Mart'ta babasına ait 06 AER 753 plakalı hafif ticari aracı kullanan 18 yaşından küçük M.E, araçla kaldırıma çıktı.

Hızlı bir şekilde ilerleyen araç kaldırımda oturan Abdulkerim Yavuz'a (59) çarptı. M.E. araçla kaçarken, Yavuz ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan Yavuz, ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince, olay yerinde yapılan çalışmanın ardından kaçan sürücü M.E. yakalandı. Sürücü, işlemleri için emniyete götürüldü.

Öte yandan, kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kontrolden çıkan aracın hızla ilerleyerek kaldırımda oturan Yavuz'a çarpması yer alıyor.

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