Paylaş

Beyoğlu’nda restoranda çıkan yangın söndürüldü haberi

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.İstiklal Caddesi Kallavi Sokak'taki 5 katlı binanın giriş katında bulunan restoranda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ...