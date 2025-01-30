SON DAKİKA
Beyoğlu’nda sahipsiz köpeklerin yolda yürüyenlere aynı noktada iki kez saldırması kamerada haberi
Bursa’da sahipsiz köpeklerin kediye saldırdığı anlar güvenlik kamerasında haberi
İSO Akademi’nin Stratejik Liderlik Yolculuğu sertifika programı ilk mezunlarını verdi haberi
TEKNOPARK’ta şirket kuran girişimciler KOSGEB desteğiyle “kulak temizlik kiti” üretti haberi
Tekirdağ’da Türk-Yunan nüfus mübadelesinin 102. yılında anma etkinliği düzenlendi haberi
Ataşehir’de kamyonet, panelvan ve otomobilin karıştığı kaza güvenlik kamerasında haberi
İstanbul’un belediye başkanları, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi
Bursa’da izinsiz hafriyat ve moloz dökenlere idari para cezası uygulandı haberi
Sabancı Topluluğu yılın ilk iki TEMSA Teknoloji ve Etki Merkezi’ni Adana’da açtı haberi
İnegöl’de asayiş haberi
Beyoğlu’nda sahipsiz köpeklerin yolda yürüyenlere aynı noktada iki kez saldırması kamerada haberi
Bursa’da sahipsiz köpeklerin kediye saldırdığı anlar güvenlik kamerasında haberi
İSO Akademi’nin Stratejik Liderlik Yolculuğu sertifika programı ilk mezunlarını verdi haberi
TEKNOPARK’ta şirket kuran girişimciler KOSGEB desteğiyle “kulak temizlik kiti” üretti haberi
Tekirdağ’da Türk-Yunan nüfus mübadelesinin 102. yılında anma etkinliği düzenlendi haberi
Ataşehir’de kamyonet, panelvan ve otomobilin karıştığı kaza güvenlik kamerasında haberi
İstanbul’un belediye başkanları, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi
Bursa’da izinsiz hafriyat ve moloz dökenlere idari para cezası uygulandı haberi
Sabancı Topluluğu yılın ilk iki TEMSA Teknoloji ve Etki Merkezi’ni Adana’da açtı haberi
İnegöl’de asayiş haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Beyoğlu’nda sahipsiz köpeklerin yolda yürüyenlere aynı noktada iki kez saldırması kamerada haberi

Beyoğlu’nda sahipsiz köpeklerin yolda yürüyenlere aynı noktada iki kez saldırması kamerada haberi

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda sahipsiz köpeklerin bir ay içerisinde yolda yürüyen vatandaşlara aynı noktada iki kez saldırması, güvenlik kameralarınca kaydedildi.Keçeci Piri Mahallesi Aynalı Kavak Caddesi'nde bir ay içerisinde farklı günlerde 2 kiş...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Beyoğlu’nda sahipsiz köpeklerin yolda yürüyenlere aynı noktada iki kez saldırması kamerada haberi

Beyoğlu'nda sahipsiz köpeklerin bir ay içerisinde yolda yürüyen vatandaşlara aynı noktada iki kez saldırması, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Keçeci Piri Mahallesi Aynalı Kavak Caddesi'nde bir ay içerisinde farklı günlerde 2 kişi, aynı noktada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

İki olayda da saldırıya uğrayanlar, yakındaki inşaatın güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle kurtuldu.

Saldırı anları, çevredeki güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, caddede yürüyen vatandaşlara saldıran sahipsiz köpeklerin, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle dağıldıkları görülüyor.

İlgili Haberler

Kuveyt ve Katarlı gelinleri Bursalı kadınlar giydirecek haberi
Yerel
30 Ocak 2025, 11:40

Kuveyt ve Katarlı gelinleri Bursalı kadınlar giydirecek haberi

İstanbul’da 2024’te hava kirliliği değeri en çok ozon ve azot dioksitte arttı haberi
Yerel
30 Ocak 2025, 11:34

İstanbul’da 2024’te hava kirliliği değeri en çok ozon ve azot dioksitte arttı haberi

Kırklareli’nde Yangın Güvenliği Toplantısı yapıldı haberi
Yerel
30 Ocak 2025, 11:34

Kırklareli’nde Yangın Güvenliği Toplantısı yapıldı haberi

Allianz Türkiye’de üst düzey atama haberi
Yerel
30 Ocak 2025, 11:30

Allianz Türkiye’de üst düzey atama haberi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, “Ulaşımda Kadınlar Ağı Konferansı”nda konuştu: haberi
Yerel
30 Ocak 2025, 10:45

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, “Ulaşımda Kadınlar Ağı Konferansı”nda konuştu: haberi

Edirne’de trafik kurallarını ihlal eden 19 sürücüye ceza uygulandı haberi
Yerel
30 Ocak 2025, 10:04

Edirne’de trafik kurallarını ihlal eden 19 sürücüye ceza uygulandı haberi

Çan’da park halindeki araca çarpan otomobil ters döndü haberi Çan’da park halindeki araca çarpan otomobil ters döndü haberi Anadolu Otoyolu’nda bariyerlere çarparak devrilen cipin sürücüsü öldü haberi Anadolu Otoyolu’nda bariyerlere çarparak devrilen cipin sürücüsü öldü haberi