Paylaş

Beyoğlu’nda sahipsiz köpeklerin yolda yürüyenlere aynı noktada iki kez saldırması kamerada haberi

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda sahipsiz köpeklerin bir ay içerisinde yolda yürüyen vatandaşlara aynı noktada iki kez saldırması, güvenlik kameralarınca kaydedildi.Keçeci Piri Mahallesi Aynalı Kavak Caddesi'nde bir ay içerisinde farklı günlerde 2 kiş...