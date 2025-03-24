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Beyoğlu’nda tarihi camide çıkan yangın söndürüldü haberi

- Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy: - "1560 yılında Mimar Sinan'a inşa ettirilen (Molla Çelebi) camide dün gece elektrik aksamından kaynaklandığı ilk etapta değerlendirilen yangın meydana gelmiş olup, camimizin bir bölümünde de hasar oluşmuştur"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Beyoğlu’nda tarihi camide çıkan yangın söndürüldü haberi

Beyoğlu’nda, tarihi Molla Çelebi Camii'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fındıklı'daki Meclis-i Mebusan Caddesi'nde bulunan tarihi camide gece saatlerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle camide hasar meydana geldi.

Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde bulunan Molla Çelebi olarak da bilinen Mehmed Vusuli Efendi tarafından 1560 yılında Mimar Sinan'a inşa ettirilen camide dün gece elektrik aksamından kaynaklandığı ilk etapta değerlendirilen yangın meydana gelmiş olup, camimizin bir bölümünde de hasar oluşmuştur.” ifadelerini kullandı.

Atasoy, yanan camide yetkililerden bilgi aldığını, gerekli inceleme ve araştırmaların ardından restorasyon çalışmalarına en kısa sürede başlanacağını kaydetti.

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