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İletişim Başkanı Altun, “TRT World Citizen Ödülleri” töreninde konuştu:
Galata Kulesi ”Serviks Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında yeşile büründü
Kocaeli’de akaryakıt dolum terminalinde yaşanan parlamada 4 kişi yaralandı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bursa’da 4 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Yalova’da 9 kilo 730 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Eski AA Genel Müdürü Öztürk, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasında favorilerini seçti:
CHP Genel Başkanı Özel, İstanbul’daki olağanüstü MYK toplantısının ardından konuştu:
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Beyoğlu’nda üç gecekondu, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Beyoğlu’nda üç gecekondu, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

İSTANBUL (AA) – Beyoğlu'nda bir gecekonduda çıkan ve bitişikteki iki gecekonduya da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Suriri Mehmet Efendi Mahallesi Ufak Köprü Sokak'taki gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki iki gecekonduya da sirayet etti.

İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polisin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında gecekondular kullanılamaz hale geldi.

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