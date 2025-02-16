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Bursa’nın engelli ve sahipsiz kedileri 18 yıldır “villa”da yaşıyor haberi
Zeytinburnu’nda sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı haberi
Beyoğlu’nda uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı haberi
Edirne’de farklı ekim metotlarıyla ayçiçeğinin kuraklığa karşı dayanıklılığı test ediliyor haberi
Edirne Valisi Sezer, Batı Trakya’da ziyaretlerde bulundu haberi
Maltepe’de meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı haberi
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Beyoğlu’nda uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı haberi

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.Firuzağa Mahallesi Hayriye Caddesi üzerinde denetim yapan Güven Timleri B Bölge Amirliği ekipleri, şüphe üzerine Y. Ş. isimli kadını durdurdu.Yapılan ara...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Beyoğlu’nda uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı haberi

Beyoğlu'nda uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Firuzağa Mahallesi Hayriye Caddesi üzerinde denetim yapan Güven Timleri B Bölge Amirliği ekipleri, şüphe üzerine Y. Ş. isimli kadını durdurdu.

Yapılan aramada farklı miktarlarda satışa hazır uyuşturucu maddeleri ele geçiren ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Polis merkezine götürülen zanlının işlemleri sürüyor.

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