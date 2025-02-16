Beyoğlu’nda uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı haberi

Beyoğlu'nda uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
Firuzağa Mahallesi Hayriye Caddesi üzerinde denetim yapan Güven Timleri B Bölge Amirliği ekipleri, şüphe üzerine Y. Ş. isimli kadını durdurdu.
Yapılan aramada farklı miktarlarda satışa hazır uyuşturucu maddeleri ele geçiren ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
Polis merkezine götürülen zanlının işlemleri sürüyor.
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