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Bilecik Emniyet Müdürü Yılmaz AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi
Beta Enerji, milli motosikletçilere sponsor oldu haberi
AK Parti İstanbul ilçe kongreleri tamamlandı haberi
Decathlon, ünlü atlet Jimmy Gressier ile işbirliği yaptı haberi
İsveç’te yaşayan kebap ustası çalınan kimlik bilgileri nedeniyle adliyelik oldu haberi
Kırklareli’nde fidanlar kadınların ellerinde yeşeriyor haberi
Hayrabolu ilçesinde 690 kadına ücretsiz meme kanseri taraması yapıldı haberi
Edirne’de kurum müdürleri, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi
Bursa’da otomobil çalan şüpheli yakalandı haberi
Bursa’da şüphe üzerine durdurulan araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı haberi
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Bilecik Emniyet Müdürü Yılmaz AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bilecik Emniyet Müdürü Yılmaz AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi

BİLECİK (AA) – Bilecik Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı.

Yılmaz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla düzenlenen “Yılın Kareleri” oylamasında yer alan “Haber”, “Doğal Yaşam ve Çevre”, “Spor” ve “Günlük Yaşam” ile bu yıla özel eklenen “Özgür Suriye” kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Emniyet Müdürü Yılmaz, “Özgür Suriye” kategorisinde Emin Sansar'ın “Özgür ülkede ilk namaz” başlıklı fotoğrafını seçti.

“Doğal Yaşam ve Çevre” kategorisinde Lukas Kabon'un “Kurtarılan Can”, “Haber” kategorisinde Ali Jadallah'ın “O bakış” fotoğraflarını tercih eden Yılmaz, “Günlük Hayat” kategorisinde İsa Terli'nin “7 tepe, 5 minare, 1 kule” ve “Spor” kategorisinde Oğuz Yeter'in “Gol sevinci” fotoğraflarına oy verdi.

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