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Bilecik Müftüsü Mehmet Nuri Efendi şehadetinin 104. yıldönümünde anıldı haberi

BİLECİK (AA) - Milli Mücadele döneminde Yunanlılar tarafından şehit edilen Bilecik Müftüsü Mehmet Nuri Efendi, şehadetinin 104'üncü yılında kabri başında dualarla anıldı.Merkeze bağlı Deresakarı Köyü Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okunmasının ardın...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bilecik Müftüsü Mehmet Nuri Efendi şehadetinin 104. yıldönümünde anıldı haberi

Milli Mücadele döneminde Yunanlılar tarafından şehit edilen Bilecik Müftüsü Mehmet Nuri Efendi, şehadetinin 104'üncü yılında kabri başında dualarla anıldı.

Merkeze bağlı Deresakarı Köyü Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Ahmet Dilek, Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, Gölpazarı İlçe Belediye Başkanı Hayri Süer, Köy Muhtarı Nizamettin Çevik ile vatandaşlar, Mehmet Nuri Efendi'nin köydeki türbesini ziyaret etti.

İl Müftüsü Dilek, burada yaptığı konuşmada, Milli Mücadele yıllarında vatanı ve milleti için canını feda eden şehit Müftü Mehmet Nuri Efendi'yi rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, “O, hem bir din görevlisi hem de milletinin istiklali için mücadele etmiş bir kahramandır. Bu toprakların manevi mimarlarından olan şehidimizin hatırasını yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir. Allah ondan razı olsun.” diye konuştu.​​​​​​​

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