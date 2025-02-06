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İstanbul’da kar yağışı aralıklarla sürüyor haberi
Bilecik Valisi Aygöl, 6 Şubat depremlerinden sonra kente yerleşen Hataylı depremzedeyi ziyaret etti haberi
Sakaryaspor defans oyuncusu Nicolas N’Koulou’yu kiralık olarak transfer etti haberi
İstanbul’da “Depreme dayanıklı iç mekanlar” bilgilendirme çalışması haberi
Sancaktepe’de otomobiliyle makas atarak ilerleyen sürücüye 13 bin 420 lira ceza haberi
Kocaeli’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı haberi
Bursa’da Longoz ormanlarında su içen domuz yavruları fotokapanla görüntülendi haberi
Kocaeli ve Düzce’de 6 Şubat depremleri anma programı yapıldı haberi
Bartın, Zonguldak ve Sakarya’da kardan kapanan 160 yerleşim yeri yolu ulaşıma açıldı haberi
Edirne İl Genel Meclisinde “Asrın felaketi”nde hayatını kaybedenler anıldı haberi
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Bilecik Valisi Aygöl, 6 Şubat depremlerinden sonra kente yerleşen Hataylı depremzedeyi ziyaret etti haberi

BİLECİK (AA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 6 Şubat 2023'te meydana gelen, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra memleketi Hatay'dan ailesiyle birlikte geldiği Bilecik'e yerleşen Adil Kenziman'a, çalışt...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bilecik Valisi Aygöl, 6 Şubat depremlerinden sonra kente yerleşen Hataylı depremzedeyi ziyaret etti haberi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 6 Şubat 2023'te meydana gelen, “asrın felaketi” olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra memleketi Hatay'dan ailesiyle birlikte geldiği Bilecik'e yerleşen Adil Kenziman'a, çalıştığı mobilya atölyesinde ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kenziman, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından eşi ve ablasıyla Bilecik'e geldi.

Kenziman ve ailesine yaşadıkları zorlu süreçte destek olmak isteyen tanıdıkları, kendi evlerini depremzedelere tahsis ederek kiraya çıktı.

Kenziman ve ailesi de eve yerleşerek burada yeniden bir hayat kurdu.

Aygöl, ziyarette yaptığı konuşmada, böylesine örnek bir dayanışmayı takdirle karşıladığını belirtti.

Fedakarlık ve birlik, beraberlik ruhunun Türk milletinin en büyük gücü olduğunun altını çizen Vali Aygöl, şunları kaydetti:

“Depremin yaralarını sarmak için devlet ve millet el ele verdik, kimseyi yalnız bırakmadık. Adil Bey ve ailesi gibi nice vatandaşlarımız, hayata yeniden tutunmak için mücadele ediyor. Biz de devlet olarak onların yanında olmaya, her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Hiçbir vatandaşımız sahipsiz ve yalnız değil. Gerek sosyal yardımlar gerekse istihdam imkanlarıyla depremzede ailelerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz.”

Kenziman da deprem sürecinde Bilecikliler ve yetkililerden yoğun destek gördüğünü belirtti.

Deprem sonrasında zor günler geçirdiklerini ancak hiçbir zaman kendilerini yalnız hissetmediklerini vurgulayan Kenziman, “Bizi bağırlarına basan, yardım elini uzatan herkese teşekkür ediyorum. Devletimiz bizi asla yalnız bırakmadı. 'Bıraktı' dersek yalan söylemiş oluruz. Bütün ihtiyaçlarımızı karşıladılar. Tüm devlet büyüklerimize ilgilerinden dolayı minnettarız. Burada yeni bir hayat kurmaya çalışıyoruz ve biliyoruz ki yalnız değiliz.” ifadesini kullandı.

Fotoğraf çekilmesiyle sona eren ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu da yer aldı.

Aile
Bilecik
Deprem
Yalnız

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