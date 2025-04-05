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Bilecik Valisi Aygöl, AA’nın kuruluşunun 105. yılını kutladı haberi

BİLECİK (AA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.Vali Aygöl, mesajında, Anadolu Ajansının dünyanın dört bir yanındaki gelişmeleri tarafsız, ilkeli ve güvenilir bir anlayışla kamuoyuna akta...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bilecik Valisi Aygöl, AA’nın kuruluşunun 105. yılını kutladı haberi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Aygöl, mesajında, Anadolu Ajansının dünyanın dört bir yanındaki gelişmeleri tarafsız, ilkeli ve güvenilir bir anlayışla kamuoyuna aktardığını vurguladı.

Anadolu Ajansının Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde 6 Nisan 1920'de kurulduğunu hatırlatan Aygöl, şöyle devam etti:

“Anadolu Ajansı, Milli Mücadele döneminde yaşananları dünyaya duyurmuş, Cumhuriyetimizin kuruluş sürecinden bugüne kadar geçen her aşamada milletimizin gözü, kulağı ve sesi olmuştur. Halkımızın doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasında her zaman öncü bir rol üstlenmiştir. Anadolu Ajansı, yalnızca yurt içindeki gelişmeleri değil dünyanın dört bir yanındaki olayları da tarafsızlık ilkesinden ödün vermeden aktarmakta, bu yönüyle hem ulusal hem de uluslararası kamuoyunun güven duyduğu, saygın bir haber kaynağı olma misyonunu başarıyla sürdürmektedir.”

Aygöl, Anadolu Ajansının köklü geçmişi, habercilik alanındaki güçlü birikimi ve çağın gerektirdiği teknolojik altyapıya uyum sağlayabilme kabiliyetiyle medya sektörüne yön veren öncü kuruluşlardan biri olduğunun altını çizdi.

Anadolu Ajansında pek çok değerli gazetecinin yetiştiğini belirten Aygöl, şunları kaydetti:

“Kurum, böylece medya dünyasında adeta bir okul görevi üstlenmektedir. Bu anlamlı yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Anadolu Ajansının kuruluşunda emeği geçenleri rahmet ve minnetle anıyor, tüm çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”

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