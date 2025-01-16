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Meriç Nehri’ndeki hidroelektrik santralinde ayda 600 bin kilovatsaat elektrik üretiliyor
Atatürk’ün ilk basın toplantısının 102’nci yıl dönümü Kocaeli’de kutlandı
Roche Türkiye’ye Top Employers Enstitüsü’nden “En İyi İşveren” ödülü
Bursa’daki barınaktan kaçan ayının yakalanması için çalışma başlatıldı
Bilecik Valisi Aygöl, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasında tercihlerini yaptı
Eğitim Bir Sen’den Büyükçekmece’de öğrencisinin lisede bıçakladığı müdür yardımcısına destek
Balıkesir’de jandarma, vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyarıyor
Akbank’tan “Ticari Yeşil Büyüme Kredisi” ile sürdürülebilir büyümeye destek
İstanbul Akvaryum’dan çocuklar için yarıyıl tatili etkinlikleri
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Bilecik Valisi Aygöl, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasında tercihlerini yaptı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bilecik Valisi Aygöl, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasında tercihlerini yaptı

BİLECİK (AA) – Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı.

Aygöl, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla yapılan “Yılın Kareleri” oylamasında yer alan “Haber”, “Doğal Yaşam ve Çevre”, “Spor”, “Günlük Yaşam” ile bu yıla özel eklenen “Özgür Suriye” kategorilerindeki fotoğrafları, AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy ile inceledi.

Vali Aygöl, “Özgür Suriye” kategorisinde Emin Sansar'ın “Kutlamalar” isimli karesini seçti. “Doğal Yaşam ve Çevre” kategorisinde Lukas Kabon'un “Kurtarılan can”, “Haber” kategorisinde ise Mehmet Emin Mengüarslan'ın “Mavi vatan savunması” fotoğraflarını tercih eden Aygöl, “Günlük Hayat” kategorisinde İsa Terli'nin “7 tepe, 5 minare, 1 kule” ve “Spor” kategorisinde ise Hakan Akgün'ün “Kartallar” fotoğraflarına oy verdi.

Oylamanın ardından konuşan Aygöl, Anadolu Ajansının milletin ve devletin adeta gözü kulağı olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı ile gurur duyduklarını belirten Aygöl, “Her sene heyecanla bu fotoğraf seçimini bekliyoruz. Bugün de muhteşem fotoğraflar vardı. Onların içinden seçim yaptık ama tabii çok zorlandık. 'Anadolu Ajansı iyi ki var' diyorum.” dedi.

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