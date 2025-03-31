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Bilecik Valisi Aygöl, bayramda görevli kamu personellerini ziyaret etti haberi

BİLECİK (AA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Ramazan Bayramı'nda görev yapan kamu personellerine ziyarette bulundu.Valilikten yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdür...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bilecik Valisi Aygöl, bayramda görevli kamu personellerini ziyaret etti haberi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Ramazan Bayramı’nda görev yapan kamu personellerine ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret eden Aygöl, çalışanların Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Vali Aygöl, daha sonra emniyet ve jandarma telsizlerinden geçtiği anonsla, kentin çeşitli noktalarında görev yapan kolluk kuvvetlerinin bayramlarını tebrik etti.

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