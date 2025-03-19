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Çanakkale’nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu haberi
Mimarisiyle dikkati çeken SBÜ Tıbbiye Camisi ibadete açıldı haberi
Prof. Dr. Ekrem Demirli, ibadet ve özgürlük arasındaki ilişkiyi anlattı: haberi
Kırklareli’nde veteriner hekimler hayvanların sağlığı için karlı yolları aşıyor haberi
Karabük, Kocaeli ve Sakarya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı sürüyor haberi
Tekirdağ’dan kısa kısa haberi
Kırklareli’nde tarımsal analiz ve ölçümler yapay zeka teknolojisi sayesinde daha hızlı yapılacak haberi
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Bilecik Valisi Aygöl, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu haberi

BİLECİK (AA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bilecik Öğretmenevi'ndeki organizasyonda Vali Aygöl, ailelerle sohbet edip, talep ve önerilerini dinledi.Açıklamada prog...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bilecik Valisi Aygöl, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu haberi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bilecik Öğretmenevi'ndeki organizasyonda Vali Aygöl, ailelerle sohbet edip, talep ve önerilerini dinledi.

Açıklamada programdaki konuşmalarına yer verilen Aygöl, şehitler ile gazilerin vatan uğruna yaptıkları fedakarlıkların asla unutulmayacağını vurguladı.

Organizasyonda dayanışmanın güzel bir örneğinin sergilendiğini belirten Aygöl, “Onlar, Türk milletinin aileleri, evlatları olmuşlardır. Bizler de onların bizlere emaneti olan kıymetli ailelerimizin her zaman yanındayız.” değerlendirmesini yaptı.

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